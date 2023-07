Die Polizei hat am Dienstag einen Sattelzug mit rund 24 Tonnen Natriumhydroxid-Granulat, sogenanntes Ätz-Natron, auf einer Rastanlage an der A5 bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) gestoppt.

Nach Angaben der Beamten vom Donnerstag war die Ladung nicht richtig gesichert. Ätz-Natron reagiere heftig mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.