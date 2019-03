Einen Schwertransporter mit ungewöhnlicher Fracht hat eine Streife der Autobahnpolizei auf der A5 bei Darmstadt beobachtet.

Der Lastwagen war bereits am vergangenen Donnerstag in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, auf der Ladefläche war ein blaues Bobby Car, wie die Polizei Südhessen am Samstag auf Twitter und Facebook schrieb. Von einer Kontrolle sahen die Beamten ab. Das Bobby Car sei "vorbildlich gesichert" gewesen.