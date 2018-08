Der Kranaufbau auf diesem Lkw war nicht richtig eingeklappt - und damit zu hoch für eine Fußgängerbrücke in Kassel.

Der Kranaufbau auf diesem Lkw war nicht richtig eingeklappt - und damit zu hoch für eine Fußgängerbrücke in Kassel. Bild © Hessennews TV

Lkw mit Kran rammt Brücke in Kassel

In vier Metern Höhe auf Haupteinfallstraße

Ein Lkw mit einem Kran auf der Ladefläche ist in Kassel an einer Fußgängerbrücke hängengeblieben - weil das Gerät nicht richtig eingeklappt war. Die Brücke wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Wer einen Kran geladen hat, sollte sicher gehen, dass das Gerät vor der Abfahrt eingeklappt ist. Selbstverständlich? Offenbar nicht. In Kassel ist der Fahrer eines Lkw mit einem Kranaufbau auf der Ladefläche am Donnerstag gegen 9 Uhr an einer Fußgängerbrücke über die Dresdner Straße hängen geblieben.

"Das waren nicht nur ein paar Zentimeter, der Kran war schon um einiges zu hoch", erklärte ein Polizei-Sprecher hessenschau.de. Die Brücke habe keine Einschränkung bezüglich der Durchfahrtshöhe, darum sei davon auszugehen, dass der Kran mehr als vier Meter in die Höhe geragt hat. "Ob das Unachtsamkeit oder ein technischer Defekt war, ist noch unklar", sagte der Polizeisprecher.

Fußgängerbrücke zwischenzeitlich gesperrt

Die Brücke wurde vorsichtshalber gesperrt. Eine Begutachtung durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei habe ergeben, dass die Brücke auf dem Aufprall nicht in ihrer Statik beeinträchtigt wurde. Darum werde sie nach Polizeiangaben nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder freigegeben.

Der Kranaufbau wurde bei dem Unfall abgeknickt und liege nun "halb auf dem Anhänger". Der gesamte Aufbau müsse vermutlich demontiert werden, was die Bergung in die Länge zieht. Die rechte Spur der Dresdner Straße, einer der Haupteinfallstraßen nach Kassel, bleibt nach Polizeiangaben vorerst gesperrt.

