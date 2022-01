Auf der A661 bei Bad Homburg hat ein festgefahrener Lastwagen stundenlang den Verkehr blockiert. Eine hochschwangere Frau im Stau konnte nicht so lange warten.

Mit einem gefährlichen Rangiermanöver auf der A661 kurz vor dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Frankfurt sorgte ein Lkw-Fahrer am Montagabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Sein Lkw stand quer zur Fahrtrichtung, das Führerhaus ragte über die Straße in den Graben, dort hatte sich der Laster festgefahren.

Wie es dazu kam? Der Fahrer habe die Ausfahrt verpasst und sei dann auf der Autobahn ein Stück rückwärts gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei diesem Rückwärtsmanöver bliebt der Lkw stecken.

Rund vier Stunden lang war die A661 in Richtung Frankfurt gesperrt. Bild © 5vision.media

Mit Blaulicht ins Geburtshaus

Die A661 war vier Stunden lang gesperrt - zu lange für eine hochschwangere Frau aus dem Hochtaunuskreis. Sie steckte mit einsetzenden Wehen im Rückstau fest. Rettungskräfte konnten ihr glücklicherweise helfen: Die werdende Mutter wurde von Notärzten aus ihrem Pkw geholt und mit Blaulicht durch eine Rettungsgasse direkt in ein Geburtshaus in Frankfurt gebracht. Das Kind kam inzwischen gesund zur Welt, wie das Geburtshaus dem hr am Dienstagmorgen bestätigte.

Auch das gefährliche Manöver des Lkw-Fahrers ging am Ende gut aus: Die nachfolgenden Autos konnten rechtzeitig bremsen. Verletzt habe sich niemand, teilte ein Sprecher der Bad Homburger Feuerwehr mit. Auch seien keine Kraftstoffe oder andere Flüssigkeiten am Lkw ausgelaufen.