Bei voller Fahrt hat am Mittwoch auf der B27 bei Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) ein Reifen an einem Lkw-Anhänger Feuer gefangen.

Die Flammen griffen auf die Plane über, so dass der ganze Anhänger in Brand stand. Die Bundesstraße war für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt. Wie hoch der Schaden an Lkw und Fahrbahn ist, ist noch unklar.