Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde er von einem Lkw überrollt. Es ist der dritte derartige Unfall innerhalb eines halben Jahres.

In Frankfurt ist ein Radfahrer von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am frühen Dienstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Lkw-Fahrer den Mann offenbar beim Abbiegen vom Marbachweg in die Eckenheimer Landstraße an der Grenze zwischen den Stadtteilen Dornbusch und Eckenheim übersehen.

Der Radfahrer wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Die Eckenheimer Landstraße wurde stadtauswärts gesperrt.

Frankfurt: Drei Radfahrer in halbem Jahr getötet

Bereits zum dritten Mal im vergangenen halben Jahr ist damit ein Radfahrer in Frankfurt ums Leben gekommen. Ende September hatte ein Autofahrer eine rote Ampel an der Taunusanlage ignoriert und einen 57-Jährigen getötet. Im Juli starb ein 34-jähriger Mann im Gallusviertel nach der Kollision mit einem Sattelzug.

Sendung: hr-iNFO, 03.12.2019, 15.00 Uhr