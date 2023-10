Ein Lastwagen ist in Frankfurt mit einer U-Bahn zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt. Auf den Linien U4 und U7 kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer am Montagmittag im Frankfurter Stadtteil Fechenheim an einer Kreuzung auf die falsche Spur gefahren und beim Abbiegen mit der U-Bahn kollidiert. Der Mann erlitt demnach eine Verletzung am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in der U-Bahn blieben unverletzt.

Der Abschnitt der betroffenen U-Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt. Die U4 und die U7 fuhren für die Dauer der Sperrung nicht zwischen den Stationen Schäfflestraße und Enkheim. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Gegen 15 Uhr war die Störung laut VGF behoben. In der Folge konnte es noch zu Verspätungen kommen.