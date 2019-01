Kleiner Unfall, große Auswirkung: Ein Lastwagenfahrer ist auf der A5 bei Frankfurt gegen ein mobiles Baustellenschild geprallt, die Autobahn musste daraufhin in Richtung Süden gesperrt werden. Der Rückstau reicht bis Friedberg, auch die Ausweichroute A661 war verstopft.

Stillstand im morgendlichen Berufsverkehr: Der Fahrer eines Sattelzuges prallte am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf der A5 zwischen dem Nordwestkreuz und dem Westkreuz Frankfurt auf einen Baustellenanhänger, wie die Polizei berichtete. Der Mann wurde eingeklemmt und leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden kurzzeitig voll gesperrt werden.

Das hatte erhebliche Folgen für die übrigen Autofahrer. Schnell staute sich der Verkehr auf bis zu 16 Kilometern. Zwar wird der Verkehr inzwischen über die Parallelfahrbahn geleitet, dennoch herrscht auf der A5 bis Friedberg Stillstand. Und auch auf der A661, die viele Autofahrer offenbar als Ausweichstrecke nutzen wollten, ging zwischen Bad Homburg und Frankfurt zeitweise nichts mehr.

Sendung: hr-iNFO, 25.01.2019, 9:20 Uhr