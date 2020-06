Lkw verliert 50 Getränkekisten am Offenbacher Kreuz

Auf der Autobahn Lkw verliert 50 Getränkekisten am Offenbacher Kreuz

Ein Lastwagen hat am Samstag rund 50 Getränkekisten am Offenbacher Kreuz verloren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach war der 20 Jahre alte Fahrer auf dem Zubringer von der A3 zur A661 unterwegs, als sich die Bordwand öffnete, die Kisten auf die Autobahn fielen und zerbarsten. Die Reinigung dauerte etwa vier Stunden.