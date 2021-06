Auf einer Strecke von fünf Kilometern hat ein Lkw in Frankfurt Apfelsirup verloren. Mindestens 20 Menschen stürzten auf den klebrigen Straßen mit ihren Fahrrädern oder Motorrädern.

Ein Lkw hat in der Frankfurter Innenstadt am Dienstagmorgen Hunderte Liter Apfelsirup verloren und dadurch mehrere Unfälle verursacht. Angaben eines Feuerwehrsprechers zufolge hatte der Lkw 20 Tonnen Apfelsaftkonzentrat geladen. Das Konzentrat lief demnach aus einem beschädigten Überseecontainer aus.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Der LKW hat in einem Überseecontainer mehrere Kunststoffbehälter gefüllt mit Apfelsaftkonzentrat geladen. Auf Grund einer Beschädigung treten ca. 20l/min aus. Das als #Lebensmittel kategorisierte Konzentrat wird mit Wasser stark verdünnt und in die Kanalisation eingeleitet. ^mbr [zum Tweet]

Bis der Lkw in der Gutleutstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs gestoppt werden konnte, legte er eine fünf Kilometer lange Strecke zurück. Vom Osthafen kommend fuhr er am südlichen Mainufer entlang bis zum Schaumainkai und über die Friedensbrücke zum Baseler Platz. Dabei liefen pro Minute 10 bis 20 Liter Apfelsirup auf die Fahrbahn.

Feuerwehr und FES spülen Straßen ab

Der Feuerwehrsprecher sagte, mindestens 15 Fahrradfahrer seien auf den klebrigen Straßen ausgerutscht und gestürzt. Außerdem kam es demnach zu zwei Motorrad- oder Motorroller- sowie zwei Autounfällen. Genauere Angaben zu den Unfällen konnte der Sprecher noch nicht machen. Ob es Verletzte gab, ist bisher nicht bekannt.

Am Vormittag war die Feuerwehr zusammen mit dem Entsorgungsbetrieb FES damit beschäftigt, das Konzentrat mit viel Wasser von den Straßen zu spülen und in die Kanalisation zu leiten. Nach mehr als drei Stunden waren die meisten Straßen und Radwege wieder sauber, wie die Feuerwehr twitterte. Nur in der Gutleutstraße dauerten die Aufräumarbeiten am Mittag noch an. Auch das Leck am Lkw wurde geschlossen.