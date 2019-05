Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Hafeneröffnung in Bad Karlshafen auf der Kippe

Die Feier zur Wiedereröffnung des historischen Hafens in Bad Karlshafen am Samstag ist gefährdet. Betonteile haben ein Loch in den Boden des Schleusenkanals gerissen. Wie groß der Schaden ist, müssen jetzt Experten klären.

Am kommenden Samstag wollte Hessens nördlichste Gemeinde Bad Karlshafen (Kassel) eigentlich in Partystimmung sein. Der für 6,5 Millionen Euro restaurierte historische Hafen sollte feierlich eröffnet werden. Nun steht das Fest aber auf der Kippe.

Loser Beton reißt Loch in Schleusenboden

Der Grund ist Beton, der im Boden des Schleusenkanals zusammen mit Steinen verbaut ist. Teile des Betons haben sich gelöst und ein Loch in den Boden des Kanals gerissen. Die Hessisch Niedersächsische Allgemeine (HNA) hatte berichtet, das Loch sei so groß, dass ein Taucher darin verschwinden könne.

Wird der Schaden nicht behoben, könnten sich weitere Teile lösen und Boote, die den Kanal künftig durchfahren, beschädigt werden, wie Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) dem hr sagte. Ob die Reparatur bis Samstag gelinge, lasse sich erst nach genauer Begutachtung des Schadens endgültig sagen.

Bürgermeister zuversichtlich

Dazu wurde am Donnerstag der Kanal leergepumpt. Dittrich geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Feier wie geplant stattfinden kann. "Unser Bauleiter hat gesagt: 'Das kriegen wir hin'", berichtete der Bürgermeister am Donnerstagmittag. Eine Entscheidung sollte noch im Laufe des Tages fallen.

Arbeiten am Schleusenkanal Bild © Meike Brathge (hr)

Von der Reaktivierung des historischen Stadthafens und seiner Anbindung an die Weser erhofft sich die Kommune eine Wiederbelebung und Aufwertung der Stadt. Insbesondere das Gastgewerbe soll angekurbelt werden.

Neue Cafés und Geschäfte durch Sporthafen

"Wir sehen auch schon erste Früchte", sagte Dittrich. So hätten in den vergangenen anderthalb Jahren neue Geschäfte und Cafés eröffnet. Auch seien mehr Häuser verkauft worden. "Das hängt mit der Hafeneröffnung zusammen", ist sich Dittrich sicher.

Im November war das Hafenbecken mit Wasser geflutet worden. Der Hafen bietet 17 Dauerliegeplätze für Sportboote. Davon sind dem Bürgermeister zufolge mindestens zehn schon vergeben.

Es soll auch einen Schulungsbetrieb für Motorboote geben. Dieser wäre dank der Schleuse nicht vom Wasserstand in der Weser abhängig, An- und Ablegen könnten auch bei Niedrigwasser geübt werden.

Steuerzahlerbund skeptisch

Auf ungeteilte Zustimmung trifft das Projekt nicht. Kritiker halten es für ein Millionengrab. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) in Hessen hatte es vor drei Jahren gar in sein Schwarzbuch für Steuerverschwendung aufgenommen. Die Kosten trägt zum überwiegenden Teil der Bund.

Inzwischen schlägt der BdSt etwas mildere Töne an. "Wir denken, dass man frühestens nach einem Jahr ein erstes Zwischenfazit ziehen kann", sagte Sprecher Moritz Venner.

Städtebund befürwortet Projekt

Positiv sieht der Hessische Städte- und Gemeindebund die Reaktivierung des Hafens. Nach Ansicht von Direktor Karl-Christian Schelzke hat das Projekt Bad Karlshafen überregional bekannt gemacht. "Es gibt große Startchancen, nachdem man nicht nur in Hessen weiß, dass da ein Binnenhafen geöffnet wird."