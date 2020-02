Loch in Supermarkt geschlagen

2.500 Euro Schaden Loch in Supermarkt geschlagen

Kriminelle haben am Dienstagmorgen ein Loch in die Außenwand eines Supermarkts in Lampertheim (Bergstraße) geschlagen.

Laut Polizei kamen sie so in das Innere des Geschäfts, lösten dabei allerdings die Alarmanlage aus. Sie flüchteten, ohne etwas mitgehen zu lassen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.