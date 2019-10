Ein am Freitag von der Feuerwehr zusammen mit Munition, einem Revolver und zwei Zigarettenautomaten in einem Löschteich gefundener Tresor in Haina (Waldeck-Frankenberg) ist leer.

Polizisten brachen das 250 Kilogramm schwere Safe auf und fanden darin nichts. Wie der Tresor in den Teich gelangte und wem er gehörte, müsse noch ermittelt werden, berichtete die Polizei am Dienstag.