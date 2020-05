Hessen hat eine neue Lotto-Millionärin.

Eine Frau aus dem Kreis Bergstraße hatte bei der Ziehung am Samstag auf die sechs richtigen Zahlen getippt und rund 1,6 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Frau habe als einzige alle Zahlen richtig getippt, so dass sie den Gewinn mit niemandem teilen müsse.