Ein Lottospieler hat rund 77.800 Euro gewonnen, den Tippschein aber auch nach Wochen noch nicht eingelöst.

Dieser sei bereits am 6. Juni in einer Annahmestelle in Alsfeld abgegeben worden, allerdings anonym und ohne Kundenkarte, teilte Lotto Hessen am Dienstag in Wiesbaden mit. Ein Gewinn verfällt erst nach drei Jahren.