Lotto-Millionärin in Südhessen

Eine Lottspielerin aus dem Landkreis Groß-Gerau hat bei der Glücksspirale 2,1 Millionen Euro gewonnen.

Wie Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte, kann die Frau das Geld entweder auf einmal ausgezahlt bekommen oder sie erhält die nächsten 20 Jahre jeden Monat 10.000 Euro Rente. Die Frau hatte bei der Ziehung am Samstag die korrekte siebenstellige Ziffernfolge.