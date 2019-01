Luchs reißt Zwergschafe in Nordhessen

Ein Luchs hat im Werra-Meißner-Kreis offenbar zwei Zwergschafe getötet. Dem Besitzer gelang es, die Raubkatze zu fotografieren. Erst kürzlich war über die Zukunft der Luchse in Hessen spekuliert worden.

Mike-Patrick Heinemann erschrak zunächst, als er die beiden toten Quessantschafe sah, die auf seiner Wiese im Hessisch Lichtenauer Stadtteil Fürstenhagen (Werra-Meißner) lagen.

Doch dann entdeckte er den mutmaßlichen Verursacher. Ein Luchs, der wenige Meter von Heinemann entfernt saß, erhob sich langsam, trottete davon und verschwand im Gebüsch.

Schäfer: "Luchs hatte beeindruckende Größe"

Dem Rettungssanitäter und Hobbyzüchter gelang es noch, sein Handy zu zücken und ein Foto von der Raubkatze zu schießen. Zuvor hatte schon die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA) über den Vorfall berichtet.

Die Größe des Tieres habe ihn beeindruckt, sagte Heinemann. "Ich sah noch, dass er ein Senderhalsband trug", berichtete der 30-Jährige dem hr. "Später habe ich erfahren, dass der Luchs aus dem Harz eingewandert war." Die Schafe waren eigentlich durch einen Elektrozaun geschützt. Den habe die Katze übersprungen.

Experte hat keine Zweifel

Gerhard Scholz, Luchsbeauftragter des Werra-Meißner-Kreises, hat an der Täterschaft keinen Zweifel. Abgesehen davon, dass das Tier fast auf frischer Tat ertappt wurde, deuteten die Fraßspuren klar auf das Werk eines Luchses hin.

"Anders als Wölfe oder Hunde fressen Luchse keine Eingeweide", erklärte der Experte. So sei es auch in diesem Fall gewesen. Bei dem Weibchen sei die Rückenmuskulatur stark angefressen gewesen. Auch das spreche für einen Luchs.

Luchs kam aus dem Harz

Anhand des Senders konnte das Tier leicht identifiziert werden. Es handele sich um ein zweieinhalb Jahre altes Männchen aus Niedersachsen, berichtete Scholz. Nach dem Riss sei der Luchs nach Spangenberg weitergewandert. Derselbe Luchs habe im Dezember bei Hann. Münden, nahe der hessischen Grenze, ein Reh gerissen.

Dass Luchse Schafe reißen, komme eigentlich nicht vor. Hier handelte es sich allerdings um eine sehr kleine Schafrasse. Dass der Riss nicht im Wald, sondern einer halboffenen Landschaft stattfand, überrascht auch den Fachmann. "Das ist eher eine Ausnahme."

Erst kürzlich wurde berichtet, dass es der Luchs in Hessen wegen des Fehlens weiblicher Exemplare schwer hat. Vor einiger Zeit lebten nur noch drei männliche Tiere in Nordhessen. Zwei von ihnen seien inzwischen in den Harz abgewandert, sagte Scholz. Der Luchs von Fürstenhagen sei aber keiner von ihnen.

"Der Luchs hat seine Daseinsberechtigung"

Hobbyschäfer Heinemann ist dem Luchs nicht böse. "Ein wenig traurig ist es schon, weil das wirklich seltene Schafe sind", sagte er. Außerdem sei das getötete Weibchen trächtig gewesen. "Aber auch der Luchs hat seine Daseinsberechtigung." Vom Regierungspräsidium Kassel sei dem Züchter eine Entschädigung versprochen worden.

Sendung: hessenschau kompakt, 18.01.2019, 16.45 Uhr