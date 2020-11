Der im Lübcke-Prozess angeklagte Stephan Ernst will Antworten auf von der Familie des Opfers aufgeworfene Fragen geben.

Dies solle am kommenden Donnerstag geschehen, erklärte Ernsts Anwalt am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. In dem Prozess hatten die Ehefrau und die Söhne des Ermordeten ausgesagt und die "volle Wahrheit" um die letzten Sekunden im Leben von Walter Lübcke gefordert. "Die würde uns vielleicht helfen, das etwas besser zu verarbeiten", sagte die Witwe Mitte November vor Gericht.