Ein SEK-Beamter sichert die Einfahrt eines Zivilfahrzeugs in das Oberlandesgericht in Frankfurt.

Ein SEK-Beamter sichert die Einfahrt eines Zivilfahrzeugs in das Oberlandesgericht in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Gut ein Jahr nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt am Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Stephan Ernst. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den ersten Verhandlungstag.

+++ Angeklagte in Zivilfahrzeugen transportiert +++

10.39 Uhr: Die Angeklagten Stephan Ernst und Markus H. wurden mit Zivilfahrzeugen in das Oberlandesgericht gebracht. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sicherten den Transport ab.

Ein SEK-Beamter sichert die Einfahrt eines Zivilfahrzeugs in das Oberlandesgericht in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Eine Schleuse am Oberlandesgericht schließt sich hinter den Zivilfahrzeugen, in denen die Angeklagten sitzen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Prozess hat begonnen +++

10.04 Uhr: Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Hauptverhandlung gegen die mutmaßlichen Täter Stephan Ernst und Markus H. eröffnet. Unser Reporter Danijel Majic ist im Gericht und verfolgt den Prozess. Allerdings darf er im Gerichtsgebäude keine Kommunikationsmedien benutzen, so dass er keine Liveberichterstattung liefern kann. Er wird dennoch versuchen, uns in regelmäßigen Abständen Informationen zukommen zu lassen. Am Ende des Prozesstags wird der für hessenschau.de das Geschehene zusammenfassen.

Oberlandesgericht_FfM @OLG_Frankfurt Vor wenigen Minuten hat die Hauptverhandlung im Verfahren gegen Stephan E. und Markus H. weg. Tötung von Dr. Lübcke begonnen. Alle anwesenden Journalisten können im Saal/ Medienraum dem Prozess folgen. [zum Tweet]

+++ Umsonst gewartet +++

9.56 Uhr: Diese beiden Jurastudentinnen aus Marburg haben 1,5 Stunden in der Schlange vor dem Gerichtsgebäude gewartet - leider vergebens. Sie waren die ersten, die nicht mehr eingelassen wurden.

Knapp verpasst: Emmelie Lotzow (li) und Nadine Jöckel haben vergebens gewartet. Bild © Tanja Stehning (hr)

+++ Was bisher über den Mordfall Lübcke bekannt ist +++

9.27 Uhr: Bevor es um 10 Uhr losgeht, können Sie sich in unserem Beitrag auf hessenschau.de noch einmal einen Überblick über den Stand der Erkenntnisse verschaffen.

+++ Ex-Bundesjustizministerin kritisiert hessischen Verfassungsschutz +++

9.19 Uhr: Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sieht im Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke weiterhin strukturelle Defizite bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Es sei unstrittig, dass der hessische Verfassungsschutz in Bezug auf die Gefährlichkeit des Tatverdächtigen zu einer Fehleinschätzung gekommen sei, sagte die FDP-Politikerin heute im SWR.

"Es geht hier nicht um jemanden, der noch nie auffällig geworden ist, sondern es geht hier um einen Angeklagten, der verurteilt war, der Kontakte hatte, der im Blickfeld war. Dass der dann mit einem Mal aus dem Radar verschwindet, das kann und darf Verfassungsschutzbehörden nicht passieren", kritisierte die 68-Jährige.

+++ Das Warten hat ein Ende +++

9.13 Uhr: Mittlerweile durften die wartenden Journalisten das Gerichtsgebäude betreten, auch die Besucher werden aktuell eingelassen. Bis zu 50 Menschen hatten sich angestellt, nur 18 finden Platz.

Wartende Zuschauer werden eingelassen. Bild © Tanja Stehning (hr)

+++ Anwalt der Familie äußert sich +++

8.59 Uhr: Soeben sind Holger Matt, Anwalt der Familie Lübcke, und ihr Sprecher Dirk Metz vor die Mikrofone der wartenden Journalisten getreten. Die Familie, die als Nebenkläger auftritt, wird sich laut Metz vor dem Prozess nicht äußern. Sie wolle jedoch ein Signal gegen Hass und Gewalt setzen. Die Witwe und die beiden hinterbliebenen Söhne teilten die christlichen Werte und sozialen Überzeugungen des vor gut einem Jahr getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, sagte Metz. "Wir wissen nicht, welche Gefühle die Familie umtreiben, wenn Sie gleich den Angeklagten zum ersten Mal begegnet."

Im Prozess werde man "mit allen Mitteln unseren Beitrag zur Aufklärung des Verbrechens" leisten, sagte Anwalt Holger Matt, der den Mord als "kaltblütig geplantes, heimtückisch begangenes, feiges Mordverbrechen aus übelsten Beweggründen" bezeichnete.

Holger Matt (li.) und Dirk Metz sprechen zur Presse. Bild © Tanja Stehning (hr)

+++ Kundgebungen am Gerichtsgebäude +++

8.37 Uhr: Der Prozessauftakt wird auch Kundgebungen begleitet. Die nordhessische Initiative "Offen für Vielfalt" erinnert mit Plakaten an Walter Lübcke und dessen "Engagement für eine offene, tolerante und demokratische Gesellschaft und gegen rechte Hetze und Gewalt", wie es die Initiative in einer Ankündigung schreibt. Dazu hat sie unter anderem einen Transporter mit einer Plakatwand direkt vor dem Haupteingang platziert.

Auch die Initiative "Interventionistische Linke Frankfurt" hat sich angekündigt. Sie fordert "eine umfangreiche Aufklärung, die rechte Netzwerke offenlegt und sämtliche Verbindungen zum Verfassungsschutz und NSU aufdeckt".

Initiative "Offen für Vielfalt" erinnert mit Plakaten an Walter Lübcke. Bild © Tanja Stehning (hr)

Bild © Tanja Stehning (hr)

+++ Bildungsstätte fordert Schulfach gegen Hass +++

8.15 Uhr: Vor dem Prozessauftakt hat die Bildungsstätte Anne Frank mehr Aufklärung an Schulen gefordert. "Dafür sollte ein eigenes Schulfach eingeführt werden", sagte Saba-Nur Cheema, Leiterin der Bildungsabteilung der Frankfurter Einrichtung, die Aufklärung und Beratung für Betroffene bietet. In einer Gesellschaft, "in der es so viel Hass gibt", sei es wichtig, schon mit jungen Menschen darüber zu sprechen, welche Denkweisen letztlich zu Taten wie dem Mord an Lübcke führten.

Wer ein eigenes Schulfach übertrieben finde, dem sei "vielleicht nicht klar, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer mehr rechtsextreme Attentate verübt werden: Kassel, Halle, Hanau, Wächtersbach – um nur einen Bruchteil zu nennen“, sagte Cheema. Dass Jugendliche am Thema Rassismus interessiert seien, zeigten die #BlackLivesMatter-Demonstrationen. "Ob Walter Lübcke in Deutschland oder George Floyd in den USA – bisher musste immer erst jemand sterben, damit Rassismus auf die Agenda kam", bedauerte Cheema.

+++ Erste Zuschauer seit halb fünf vor Ort +++

8.03 Uhr: Nicht nur die Journalisten müssen ordentlich Schlange stehen für den Einlass ins Gerichtsgebäude. Auch interessierte Zuschauer haben sich unter Einhaltung der Abstandsregel angestellt - die ersten bereits um halb fünf. Rund 20 sind nach Angaben meiner Kollegin Tanja Stehning, die sich aktuell vor dem Oberlandesgericht befindet, gekommen. 18 werden im Gerichtssaal Platz finden.

Interessierte Zuschauer warten geduldig vor dem Gerichtsgebäude. Bild © Tanja Stehning (hr)

+++ Warten auf den Einlass: Lübcke-Prozess unter besonderen Umständen +++

7.43 Uhr: Nicht nur der Prozess an sich ist besonders, auch die Umstände sind es. Aufgrund der Corona-Vorgaben sind die Plätze im Gerichtssaal für Zuschauer und Journalisten äußerst begrenzt. Mehr als 200 Journalisten von rund 70 verschiedenen Medien haben sich akkreditiert, um das Geschehen verfolgen zu können. Doch nur 19 von ihnen können tatsächlich in den Gerichtssaal. Für 41 weitere Journalisten sind Plätze in einem Raum zumindest mit Tonübertragung eingerichtet - eine Videoübertragung ist rechtlich nicht möglich. Einen Umzug in einen größeren Gerichtssaal - etwa in eine Messehalle - lehnte das Gericht wegen Sicherheitsbedenken ab.

Wer also rein will, muss Schlange stehen. Auch ein hr-Vertreter hat sich in die kalte und regnerische Nacht begeben und zusammen mit etwa zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen sein Lager vor dem Gerichtsgebäude aufgeschlagen. Prozessbeginn ist um 10 Uhr.

Warteschlange vor dem Gerichtsgebäude in Frankfurt Bild © hr

Ausharren im Regen vor dem Gerichtsgebäude in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

+++ Was Sie zum Lübcke-Prozess wissen sollten +++

7.17 Uhr: Der Lübcke-Prozess ist ohne Zweifel ein besonderer Prozess. Der mutmaßlich rechtsextrem motivierte Mord an dem CDU-Politiker hat nicht nur Hessen erschüttert. Die Gerichtsunterlagen füllen 240 Ordner, vorerst sind Verhandlungstermine bis Ende Oktober angesetzt - das Verfahren könnte aber noch deutlich länger dauern. Wir haben für Sie noch einmal alles zusammengefasst, was Sie vor Beginn zum Lübcke-Prozess wissen sollten.

Blick von der Richterbank: Der Saal 165 C des Oberlandesgerichts in Frankfurt. Bild © hr

+++ Prozessauftakt in Frankfurt +++

7.00 Uhr: In der Nacht auf den 2. Juni 2019 wurde Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Heute, gut ein Jahr später, beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Stephan Ernst und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. In diesem Ticker erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem Gerichtssaal und rund um den Prozess.

Weitere Informationen Der Mordfall Lübcke Ein politischer Mord? Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. Bild © hr/Kaan Karca/Inga Reichert Nacht von 1. auf 2. Juni 2019 : Walter Lübcke wird auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha (Kassel) in den Kopf geschossen. Er stirbt noch in der Nacht im Krankenhaus.

: Walter Lübcke wird auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha (Kassel) in den Kopf geschossen. Er stirbt noch in der Nacht im Krankenhaus. 16. Juni 2019 : Der Rechtsextremist Stephan Ernst wird an seinem Wohnort in Kassel-Forstfeld festgenommen.

: Der Rechtsextremist Stephan Ernst wird an seinem Wohnort in Kassel-Forstfeld festgenommen. 25. Juni 2019 : Ein Geständnis von Ernst führt zu Festnahmen der mutmaßlichen Komplizen Markus H. und Elmar J.. Außerdem führt Ernst die Ermittler zu seinem Waffendepot.

: Ein Geständnis von Ernst führt zu Festnahmen der mutmaßlichen Komplizen Markus H. und Elmar J.. Außerdem führt Ernst die Ermittler zu seinem Waffendepot. 16. Juni 2020: Beginn des Prozesses gegen Stephan Ernst und Markus H. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Ernst wird Mord, versuchter Mord im Fall des Flüchtlings Ahmed I. und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Markus H. wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt.

Mordfall Lübcke: Chronik | Dossier Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.06.2020, 19.30 Uhr