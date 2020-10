Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird der Mitangeklagte Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Gericht geht nicht mehr von einer Beihilfe zum Mord aus.

Am Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) wurde am Donnerstag der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) fortgesetzt. Gleich zu Beginn wurde der Haftbefehl gegen den Mitangeklagten Markus H. aufgehoben. Der Vorsitzende Richter begründete das damit, dass H. nach der bisherigen Beweisaufnahme nicht mehr der Beihilfe zum Mord verdächtigt wird. Die Tat werde allein dem Angeklagten Stephan Ernst angelastet.

Markus H. muss sich weiter dafür verantworten, dass er Ernst die Mordwaffe für die Tatnacht am 1. Juni 2019 beschafft haben soll. Nach Angaben von Ernst war H. in der Tatnacht mit am Haus der Familie Lübcke in Wolfhagen-Istha (Kassel). Spuren des Mitangeklagten wurden dort nicht gefunden. Die Nebenkläger gingen zuletzt von einer gemeinschaftlichen Tat von Ernst und H. aus. Anders als Ernst hat sich H. in dem Verfahren bisher nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert.

Ex-Freundin relativierte Aussage

Die ehemalige Lebensgefährtin von H. hatte vor zwei Wochen ihre ursprüngliche Aussage relativiert, wonach Markus H. der Denker und der Hauptangeklagte Stephan Ernst der Macher gewesen sei. Auf Nachfrage sagte sie vor Gericht, dies sei lediglich auf die private Situation bezogen gewesen. Noch im Ermittlungsverfahren hatte sie Markus H., den Vater ihrer vierjährigen Tochter, schwer belastet und war zur Hauptbelastungszeugin geworden.

Die Bundesanwaltschaft war in ihrer Anklageschrift davon ausgegangen, Markus H. habe den Hauptangeklagten Ernst in seinem Entschluss, Lübcke zu töten, bestärkt.

DNA-Experte im Zeugenstand

In dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wird an diesem Donnerstag ein Sachverständiger vernommen. Er ist DNA-Experte. Es ist der letzte Verhandlungstag vor den hessischen Herbstferien - danach wird der Prozess am 20. Oktober fortgesetzt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 1.10.2020, 19.30 Uhr