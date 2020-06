Der Prozess um den Mord an Walter Lübcke ist am Dienstag mit einem zweiten Vernehmungsvideo fortgesetzt worden. Darin hatte der mutmaßliche Täter Stephan Ernst eine andere Tatversion geschildert. Seine Anwälte kündigten derweil eine Erklärung Ernsts an.

Seit Dienstagvormittag läuft der dritte Prozesstag um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Der mutmaßliche Täter Stephan Ernst kündigte dabei über seine Anwälte eine ausführliche Einlassung an. Sein Mandant wolle "unmissverständlich klarstellen", dass er zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen eine Stellungnahme abgeben werde, sagte Frank Hannig, einer der beiden Verteidiger von Stephan Ernst. Dazu werde es aber frühestens nach der Sommerpause kommen, so Hannig.

Der Prozesstag begann mit der Vorführung des Videomitschnitts der Vernehmung von Ernst durch einen Haftrichter im Januar 2020.

In dem Video der richterlichen Vernehmung ist zu sehen, wie Ernst eine vorformulierte Stellungnahme liest, in der er seinen Mitangeklagten Markus H. schwer belastet. Ernst behauptet, er und H. hätten bereits länger geplant gehabt, am 1. Juni 2019 zu Lübckes Wohnhaus in Wolfghagen-Istha zu fahren und den Kasseler Regierungspräsidenten zu schlagen oder einzuschüchtern. Sie beide seien wegen Lübckes flüchtlingsfreundlicher Einstellungen und seinen Äußerungen bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden 2015 erbost gewesen. Lübcke hatte damals gesagt, wer nicht für Werte eintrete, "der kann jederzeit dieses Land verlassen".

Markus H. soll laut Ernst unter anderem gefälschte KfZ-Kennzeichen besorgt haben, die an Ernsts Pkw angebracht worden seien. Als sie Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses sahen, seien beide an ihn herangetreten, wobei H. die Tatwaffe in der Hand hielt, so Ernst. H. soll Lübcke mit den Worten "So, Herr Lübcke! Zeit zum Auswandern" angesprochen haben. Als Lübcke sich aufgerichtet und sie angeschrien habe, sei H. zurückgewichen, berichtet Ernst. Dabei habe sich der Schuss gelöst.

In erster Vernehmung Tat gestanden

Es ist bereits das zweite Video, das in den Prozess als Beweismittel eingeführt wurde. Am zweiten Prozesstag war ein Videomitschnitt einer polizeilichen Vernehmung des Hauptangeklagten Stephan Ernst vom Juni 2019 gezeigt worden, in der dieser die Tat auf sich nahm. In der am Dienstag nun gezeigten Einlassung erklärt Ernst, von seinem damaligen Anwalt überredet worden zu sein, die Schuld auf sich zu nehmen und H. nicht zu belasten. Im Gegenzug werde dafür gesorgt, dass sei Familie versorgt werde.

Vor Vorführung des zweiten Videos am Dienstag hatten die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit, sich zu Ernsts Geständnis vom Juni 2019 zu äußern. Während Ernsts Verteidiger auf eine Stellungnahme verzichteten, betonte einer der Verteidiger von Markus H., dass das Video "keine Anhaltspunkte für Übernächtigung oder den Einfluss von Medikamenten" gebe, wie Ernsts Verteidigung am zweiten Verhandlungstag moniert hatte. H.s zweiter Anwalt beklagte zudem, dass es sich um eine "gelenkte Vernehmung" handele, bei der die Beamten versucht hätten, Ernst zu Aussagen zu Ungusten von Markus H. zu bewegen.

Vor der Vorführung des Vernehmungsvideos waren am Dienstag mehrere Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel als auch gegen beisitzende Richter abgelehnt worden. Sagebiel hatte am ersten Verhandlungstag zu den Angeklagten gesagt, sie sollten auf ihn und nicht auf ihre Verteidiger hören.

Walter Lübcke war im Juni 2019 im Garten seines Wohnhauses erschossen worden. Die Anklage wirft Stephan Ernst vor, aus rechtsextremistischen Motiven die Tat begangen zu haben. Insgesamt sind für den Prozess bis Ende Oktober dieses Jahres 30 Verhandlungstermine angesetzt worden. In dieser Woche sind noch zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 30.06.2020, 16.45 Uhr