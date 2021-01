Im Prozess um den tödlichen Anschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke plädiert die Verteidigung des Hauptangeklagten auf Totschlag. Mordmerkmale haben nach Ansicht der Verteidiger von Stephan Ernst nicht vorgelegen.

Im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) will die Verteidigung des Hauptangeklagten Stephan Ernst auf Totschlag plädieren. Ernsts Verteidiger Mustafa Kaplan erklärte am Donnerstag, dass bei dem Anschlag auf Lübcke die von der Bundesanwaltschaft und Nebenklage angenommenen Mordmerkmale der "Heimtücke" oder "niederen Beweggründe" nicht vorgelegen hätten. Desweiteren drängt Ernsts Verteidigung auf einen Freispruch bezüglich des Vorwurfs des versuchten Mordes an dem irakischen Flüchtling Ahmed I.

Lübcke soll nicht arglos gewesen sein

Rechtsanwalt Kaplan betonte in seinem Plädoyer, aus Sicht der Verteidigung sei erwiesen, dass Ernst die Tat gemeinschaftlich mit dem Mitangeklagten Markus H. ausgeführt habe. Im Gegensatz zu diesem habe Ernst sich jedoch vollumfänglich eingelassen und Reue gezeigt. Seine abweichenden Aussagen im Laufe des Ermittlungsverfahrens seien auf den Einfluss seiner ehemaligen Verteidiger Dirk Waldschmidt und Frank Hannig zurückzuführen.

Kaplan argumentierte, dass die von Ernst eingeräumte Tat nicht als heimtückisch im Sinne des Strafgesetzbuches zu werten sei. Zwar habe Lübcke keine effektive Möglichkeit der Gegenwehr gehabt, diese Wehrlosigkeit habe jedoch nicht auf seiner Arglosigkeit beruht, wie vom Gesetzgeber gefordert. Lübcke sei zum Tatzeitpunkt bereits mit beiden Tätern und ihrer Absicht konfrontiert gewesen und somit nicht mehr arglos.

Auch niedere Beweggründe hätten nicht vorgelegen. Ernst habe sich in den Jahren vor der Tat in einer "rechtspopulistischen Blase" bewegt, die ihn in seiner Wahrnehmung bestärkt hätte. "Herr Ernst ging daher irrigerweise davon aus, im Allgemeininteresse zu handeln", so Kaplan. Lübcke sei dabei für ihn "kein namenloser Repräsentant des Staates" gewesen, sondern ein konkret Verantwortlicher für eine aus seiner Sicht verfehlte Flüchtlingspolitik.

Kein Beleg für Angriff auf Geflüchteten

Im Tatkomplex um den Messerangriff auf den irakischen Geflüchteten Ahmed I. im Januar 2016 plädiert die Verteidigung auf Freispruch. Weder die Aussagen des Geschädigten noch die ein Sachgutachten über DNA-Spuren eines bei Ernst gefunden Messers hätten eine Täterschaft Ernsts belegen können. Der Bundesanwaltschaft und dem Anwalt der Nebenklage unterstellte Ernsts zweiter Verteidiger Jörg Hardies, sich ein "bestimmtes Ergebnis" zu wünschen und entlastende Indizien gegen seinen Mandanten zu ignorieren.

Der Schlussvortrag der Verteidigung ist noch nicht abgeschlossen. Eine Strafforderung wird für den Nachmittag erwartet. Die Urteile gegen Stephan Ernst und Markus H. sollen am 28. Januar verkündet werden.

Die Bundesanwaltschaft fordert im Lübcke-Prozess für den Hauptangeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung. Auch der Mitangeklagte Markus H. soll nach dem Willen der Ankläger lange in Haft.