Fast im kompletten S-Bahn-Verkehr in Frankfurt ist es am Mittwochabend zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. An der Konstablerwache war Luftballon der Oberleitung gefährlich nah gekommen.

Einmal mehr hat ein metallbeschichter Luftballon für enorme Wirkung in Frankfurt gesorgt. Der mit Helium befüllte Ballon mit Herzchenform, der an der S-Bahn-Station Konstablerwache aufstieg, blieb dicht an der Oberleitung stecken und bremste den Verkehr in der Innenstadt aus - mitten im Feierabend-Hochbetrieb.

"Durch den Ballon war es zu einer gefährlichen Situation gekommen, einen Kurzschluss gab es jedoch nicht", teilte ein Bahn-Sprecher mit. Der E-Dienst der Bahn benötigte rund eine Stunde, um den ungebetenen Flugkörper von der Decke zu holen.

Von der Störung, die um 19.07 Uhr begann, waren alle S-Bahn-Linien betroffen mit Ausnahme der S7, die nicht durch den Tunnel fährt. Nach Informationen des RMV kam es zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen.

Um 20.20 Uhr sei der Verkehr wieder angelaufen, sagte der Bahn-Sprecher. Es kam jedoch noch zu Folgeverspätungen.

Immer wieder kommt es zu Bahnstörungen durch Ballons, die in die Oberleitung geraten. Die Hausordnung, die an jeder Station aushängt, verbietet das Mitnehmen von Heliumballons ausdrücklich.