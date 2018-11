7.25 Uhr in Frankfurt gestartet, 7.39 Uhr gelandet - in Frankfurt. Weil sich ein "undefinierbarer Geruch" im Flieger ausbreitete, kehrte ein Lufthansa-Flugzeug am Montagmorgen kurzerhand nach Frankfurt zurück.

Direkt nach dem Start drehte eine Lufthansa-Maschine von Frankfurt nach London am Montagmorgen wieder um. Der Grund: Es stank. Wonach, konnte ein Lufthansa-Sprecher nicht genau sagen, ein "undefinierbarer, deutlich wahrnehmbarer Geruch" habe sich jedenfalls sowohl bei den Piloten im Cockpit als auch in der Kabine bei den Passagieren ausgebreitet.

Die Entscheidung der Piloten stand schnell fest: umdrehen. So kam es, dass der um 7.25 Uhr gestartete Flieger der Lufthansa-Gesellschaft CityLine um 7.39 Uhr schon wieder über Frankfurter Boden rollte. Nachdem die Feuerwehr aber von außen nichts feststellen konnte, fuhr die Maschine in Parkposition. Die 91 Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht.

Vorschriftsmäßig gehandelt

Techniker der Lufthansa untersuchen nun das Flugzeug des brasilianischen Herstellers Embraer, in dem 100 Passagiere Platz finden. Der Lufthansa-Sprecher sagte, die Piloten hätten vorschriftsmäßig gehandelt: "Aus Gründen der Sicherheit" seien sie angewiesen, im Zweifel umzudrehen. Zwischenfälle dieser Art seien auch nicht ungewöhnlich.

