Nach Kontrollen von Luxusautos vor einem Jobcenter in Frankfurt hat sich der Verdacht des Sozialleistungsbetrugs bislang nach Behördenangaben nicht erhärtet. Die Polizei ermittelt dennoch weiter - und hat inzwischen sechs Verdächtige im Visier.

Luxuskarossen vor einem Frankfurter Jobcenter - das erregte Anfang Januar die Gemüter. Die Polizei hatte im Stadtteil Höchst innerhalb von vier Stunden 20 Fahrzeuge kontrolliert . In vier davon saßen Kunden des Jobcenters am Steuer. Gekommen waren sie mit einem Porsche Panamera, einem Mercedes E 220, einem Mercedes B 180 und einem BMW X5.

Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, wie eine Sprecherin des Sozialdezernats dem hr am Mittwoch mitteilte. Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) hatte im Sozialausschuss darüber gesprochen und die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Einer der Luxuswagen-Halter erhält keine Leistungen

Die neuen Erkenntnisse deuten demnach bislang nicht auf Sozialleistungsbetrug hin. Denn einer der in Verdacht geratenen Menschen erhalte gar keine Leistungen des Jobcenters. In zwei weiteren Fällen handele es sich nicht um die Halter der Fahrzeuge. Dem Dezernat zufolge wird noch ermittelt, "inwiefern es sich trotzdem um den Eigentümer handelt und gegebenenfalls von missbräuchlichem Leistungsbezug auszugehen ist".

Im vierten Fall sind Fahrer und Halter zwar identisch, nach erster Einschätzung ist das Auto aber nicht als Vermögen anzusehen. Hartz-IV-Empfänger dürfen nach dem Sozialgesetzbuch ein "angemessenes" Auto besitzen. Die Höchstgrenze des Fahrzeugwerts liegt nach aktueller Rechtsprechung bei 7.500 Euro. Ausnahmeregelungen gibt es in Einzelfällen.

Polizei ermittelt gegen sechs Verdächtige

Die Ermittlungen der Polizei seien noch nicht abgeschlossen, sagte Birkenfeld. Sie betonte, das Jobcenter pflege eine enge Kooperation sowohl mit der Abteilung Sozialkriminalität der Frankfurter Polizei als auch mit dem Hauptzollamt. Konkreten Verdachtsfällen werde fortlaufend nachgegangen.

Im Polizeipräsidium sieht man die Sache allerdings nicht so eindeutig. So konnte eine Sprecherin auf Nachfrage des hr nicht bestätigen, dass die vom Sozialdezernat genannten vier Fälle abgeschlossen sind. Im Gegenteil: Es liefen im Nachgang der Kontrollen aus Höchst sogar Ermittlungen in sechs Fällen. Das Argument, dass die kontrollierten Autofahrer teilweise gar nicht Halter der Fahrzeuge waren, gelte in der Betrachtung nicht. Das, so die Sprecherin, könne ein Trick sein.

2017 erhielten rund 64.000 Menschen Leistungen des Jobcenters Frankfurt. Gegen 1.657 von ihnen wurden Verfahren nach dem Strafgesetzbuch oder dem Ordnungswidrigkeitengesetz eingeleitet. Daraus ergaben sich 468 Strafanzeigen wegen Betruges. Die Auswertung für 2018 liege noch nicht vor, "aber das dürfte sich im vergleichbaren Rahmen bewegen", sagte Birkenfeld.

Sendung: hr1, 30.1.2019, 13 Uhr