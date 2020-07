Unfall in Fulda

Unfall in Fulda Mädchen beim Rollerfahren von Pkw erfasst und schwer verletzt

Eine Zehnjährige ist inFulda beim Zusammenprall mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr das Mädchen am Freitag mit ihrem Tretroller, als eine 77-jährige Autofahrerin sie beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.