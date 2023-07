Ein unbekannter Jugendlicher hat am Montag an einer Straßenbahnhaltestelle in Kassel Pfefferspray in die Luft gesprüht.

Ein elfjähriges Mädchen, das mit der Grundschulklasse zu Fuß auf einem Ausflug unterwegs war, wurde nach Polizeiangaben vom Dienstag verletzt. Sie bekam das Reizgas in die Augen. Sieben weitere Kinder atmeten das Spray ein.