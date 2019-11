Feuer in Einfamilienhaus

In Mengerskirchen ist am Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Ein Mädchen kam bei dem Brand ums Leben, ihre kleine Schwester wird noch vermisst.

Großeinsatz der Feuerwehr in Mengerskirchen (Limburg-Weilburg): Dort brannte am Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus. Wie die Polizei dem hr bestätigte, kam dabei ein zehnjähriges Mädchen ums Leben, ihre vierjährige Schwester wird noch vermisst.

Eltern und fünfjähriger Junge befreit

Laut Polizei wurde das Feuer um 7 Uhr gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache habe das Haus der Familie angefangen zu brennen. Rettungskräfte hatten demnach die Eltern und einen fünfjährigen Jungen befreien können.

Auch das zehnjährige Mädchen sei aus dem brennenden Haus gerettet worden, es sei aber noch am Unglücksort verstorben. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Als erstes hatten mittelhessen.de und bild.de darüber berichtet.

Sendung: hr-iNFO, 26.11.2019, 10:30 Uhr