Nach einem Raubüberfall in Darmstadt sind am Donnerstag zwei gefesselte 34-Jährige in einem Waldstück von Passanten gefunden worden.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden sie von maskierten Männern überfallen, als sie mit einem mit Computerteilen beladenen Transporter losfahren wollten. Die Täter klauten die Ware, fesselten die 34-Jährigen und verschleppten sie in den Wald.