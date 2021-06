Ein Unbekannter hat am Dienstag in einem Supermarkt in Kassel Kondome geklaut.

Als er von einem Marktmitarbeiter dabei erwischt wurde, schlug er ihn ins Gesicht und flüchtete nach Angaben der Polizei vom Mittwoch. Ein zweiter Mann habe den Täter begleitet. Die Kondome hätten einen Wert von acht Euro.