Polizei ermittelt wegen mutmaßlich gefälschter PCR-Tests in Gießen [Audioseite]

Nach den Enthüllungen über gefälschte Corona-Schnelltests haben Ermittler ein PCR-Testzentrum in Gießen im Visier. Die Betreiber sollen gefälschte Ergebnisse verschickt haben.

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ermitteln die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Gießen gegen eine Corona-Teststelle in der Stadt. Sie werfen zwei Männern im Alter von 41 und 48 Jahren vor, gefälschte PCR-Testergebnisse übersandt und pro Test zu Unrecht 79,90 Euro kassiert zu haben. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, geht es bislang um 177 Verdachtsfälle mit einem möglichen Schaden von rund 14.000 Euro.

Einer der Beschuldigten, ein Mitarbeiter der Teststation in der Gießener Innenstadt, räumte demnach ein, gefälschte Laborbefunde verschickt zu haben. Ob und inwieweit der Betreiber des Zentrums in die Vorgänge involviert gewesen sei, gehöre zu den weiteren Untersuchungen.

Zeuge bemerkte falsche Uhrzeit auf Testergebnis

Ende der vergangenen Woche brachte den Angaben zufolge ein Zeugenhinweis die Ermittlungen ins Rollen: "Eine getestete Person teilte der Polizei mit, dass sie ihr negatives PCR-Testergebnis via Whatsapp erhalten habe und dieses offenbar mit einer falschen Uhrzeit versehen war." Zudem habe in dem Testzentrum in bar bezahlt werden müssen. Die weiteren Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um einen falschen Laborbefund handele.

Es folgten Durchsuchungen, bei denen diverse Beweismittel sichergestellt worden seien, darunter eine vierstellige Summe Bargeld, Speichermedien und ein Exemplar eines "augenscheinlich gefälschten Laborberichts", berichteten die Ermittler weiter.

Polizei sucht weitere Betroffene

Die Polizei erreichte viele der bislang bekannten in dem Zentrum getesteten Personen und informierte sie über die fehlende Aussagekraft der angeblichen PCR-Testergebnisse. Sie bittet weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ein möglicher Abrechnungsbetrug bei Bürgertests sorgt seit Tagen bundesweit für Aufsehen. Zunächst bekannt wurden Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Sendung: hr-iNFO, 31.05.2021, 19 Uhr