Drei unbekannte Täter haben Polizeiangaben zufolge am Sonntagabend einen Imbiss in der Kirchstraße in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) überfallen und die Tageseinnahmen gestohlen.

Laut Polizei betraten die Täter das Restaurant und machten sich an der Kasse zu schaffen. Als eine Mitarbeiterin ihr Tun bemerkte, bedrohten sie diese mit einem Schlagstock und flohen anschließend.