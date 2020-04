Eine Gruppe von Männern hat in Hanau vier Menschen mit Messern verletzt. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Die Hintergründe sind unklar.

Nach Messerangriffen auf mehrere Passanten in der Hanauer Innenstadt hat die Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen. Ein Zeugenhinweis habe zu den Verdächtigen im Alter von 23 und 29 Jahren geführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mitteilten. Die Männer seien in Gewahrsam, die Ermittlungen dauerten an.

Eine Gruppe von fünf bis sieben Männern hatten am Dienstagabend vier Menschen angegriffen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge waren die Passanten unabhängig voneinander unterwegs.

Die verletzten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren seien kurz nacheinander in der Notaufnahme eines Hanauer Klinikums erschienen, einige von ihnen mit Stichwunden. In Lebensgefahr schwebten sie laut Polizei nicht.

Fahndung nach Männern mit Vollbärten

Die Täter waren zunächst geflohen. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach ihnen. Die Männer sollen fast alle Vollbärte haben; einer sei dunkelblond, etwa 20 Jahre alt, muskulös und habe eine kurze Hose getragen.

Hanau war am 19. Februar von einem Anschlag erschüttert worden. Tobias R. erschoss neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Weitere Menschen wurden verletzt. Später wurden der 43-Jährige und seine Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden. Vor der Tat hatte er Pamphlete und Videos mit abstrusen Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2020, 9 Uhr