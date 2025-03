März in Hessen trocken, sonnig und mild

Der März mit seinen kalendarischen Winterwochen hat sich in Hessen dieses Jahr zu mild gezeigt.

Mit 6,3 Grad sei der März um 2,5 Grad wärmer gewesen als in der Referenzperiode zwischen 1961 und 1990, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Höhere Temperaturen am Tag hätten nächtlichen Frost mehr als ausgeglichen. "Niederschlag war auch in Hessen Mangelware", heißt es im Bericht. Die Sonne habe sich mit 205 Stunden fast doppelt so häufig gezeigt. Einen solchen Wert bringe ein durchschnittlicher Juli.