Kurzmeldung März war in Hessen besonders mild

Der März hat sich in diesem Jahr in Hessen nach Wetterdienstangaben "außergewöhnlich mild" gezeigt.

Das Temperaturmittel betrug 7,3 Grad und lag damit deutlich über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 von 3,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach nach einer ersten Auswertung mitteilte. Zudem blieb es im März sehr trocken: Mit nur 53 Litern pro Quadratmeter regnete es deutlich weniger als in der Vergleichsperiode (62 Liter). Die Sonne zeigte sich insgesamt 107 Stunden.