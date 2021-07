Verwesende Maus in einer Falle Bild © Stadt Frankfurt am Main

Mäusekot im Brotkorb, tote Mäuse im Restaurant und verdreckte Regale sind nur einige Funde, die das Frankfurter Ordnungsamt kürzlich bei Kontrollen gemacht hat. Vier Gastronomie-Betriebe mussten jetzt schließen.

Es sind teils gruselige Bilder, die sich dem Frankfurter Ordnungsamt in dieser und der vergangenen Woche bei Kontrollen in verschiedenen Gastronomiebetrieben in der Stadt geboten haben: Mäusekadaver, tierische Hinterlassenschaften, verdreckte Regale. Zwei Restaurants, ein Café und eine Bäckerei mussten nach dem Besuch der Kontrolleure nun vorübergehend schließen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Mausbefall und Fruchtfliegenplage

Verdreckte Regale und Schüsseln in einem Frankfurter Gastronomiebetrieb Bild © Stadt Frankfurt am Main

"Starke Hygienemängel" und "Mäusebefall" attestierten die Kontrolleure einer Bäckerei in Bockenheim, in der eine tote Maus in einer Falle verweste. In einem Brötchenkorb fand sich außerdem Mäusekot.

Ein ähnliches Bild bot sich auch in einem Restaurant im Stadtteil Hausen und einem Lokal in Sachsenhausen: Schmutz und eine tote Maus - nicht etwa im Keller, sondern in den Betriebsräumen. Auch ein Café in Niederrad bleibt erstmal dicht: Dort fanden die Kontrolleure "Schädlingsbefall durch Mäuse und Fruchtfliegen."

52 Verstöße aufgedeckt

Die vier geschlossenen Betriebe müssen jetzt mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Außerdem würden dort bald noch einmal Nachkontrollen stattfinden, teilte das Ordnungsamt mit. Diese müssten die Betriebe bezahlen. Insgesamt 159 Lebensmittel- und Hygienekontrollen hatte das Ordnungsamt innerhalb von zehn Tagen in 146 Frankfurter Betrieben durchgeführt. 52 davon verstießen gegen das Lebensmittelrecht.

Zu solchen Verstößen gehören nicht nur gravierende Hygienemängel wie in den vier geschlossenen Restaurants, sondern zum Beispiel auch eine fehlende Kennzeichnung von Zusatzstoffen auf der Speisekarte, falsche Lagerung von Lebensmitteln, bauliche Mängel oder überfüllte Mülleimer. Nicht jeder Mangel führt gleich zu einer Schließung.