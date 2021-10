Mit einer Mahnwache will ein Bündnis von Bürgerinitiativen am Donnerstag an den zehnten Jahrestag der Landebahn Nordwest erinnern, die am 21. Oktober 2011 in Betrieb ging.

Es müsse Schluss sein mit der Tabuisierung jeglicher Reduzierung des Flugverkehrs, hieß es in dem Aufruf des Bündnisses von mehr als 80 Initiativen. Während der Mahnwache am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens soll nicht nur gegen den Fluglärm in Verbindung mit dem Betrieb der Landebahn demonstriert werden, sondern auch gegen weitere Ausbaupläne, etwa den Bau des Terminals 3.