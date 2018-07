Der aus dem Main geborgene tote 16-Jährige war möglicherweise Opfer eines Verbrechens. Die Polizei sucht Zeugen. Die Leiche des Jugendlichen war am Dienstag gefunden worden.

Im Fall des im Main in Frankfurt gefundenen toten 16-Jährigen schließt die Polizei ein Verbrechen nicht aus. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Angaben zu Vorfällen vor dem Verschwinden des Jugendlichen machen können, wie eine Sprecherin am Freitag sagte.

Wie es zum Tod des 16-jährigen kam, stehe noch nicht eindeutig fest. Der junge Mann aus Offenbach war seit Montag vermisst worden. Eine Passantin hatte seine Leiche am Dienstagnachmittag von der Brücke Eiserner Steg aus entdeckt.

Vorkommnisse in der Innenstadt oder am Main?

Die Ermittler suchen nun vor allem nach Hinweisen , wo sich der 16-Jährige in der Nacht zum Montag aufhielt. Sie hoffen auf Zeugen, die ihn in dieser Nacht gesehen haben. Vor allem geht es den Ermittlern um die Bereiche in der Innenstadt, am Mainufer und möglicherweise auch beim Eisernen Steg. Besonders wichtig seien Hinweise auf mögliche Begleiter oder Auseinandersetzungen.

Den Angaben zufolge war der 1,72 Meter große 16-Jährige am Sonntagabend mit schwarzen verwaschenen Jeans, einem schwarzen Sweatshirt und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat für Hinweise, die zur Aufklärung führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

