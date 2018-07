In der Nähe des Eisernen Stegs in Frankfurt hat die Feuerwehr eine Leiche aus dem Main geborgen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Offenbacher, den seine Eltern als vermisst gemeldet hatten.

Die Leiche, die in Frankfurt am Dienstagnachmittag aus dem Main geborgen wurde, ist identifiziert. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Offenbach. Seine Eltern hätten ihn am Montag als vermisst gemeldet.

Ein Fußgänger, der den Eisernen Steg überquerte, hatte die Rettungskräfte auf die Leiche aufmerksam gemacht. Nach Angaben der Feuerwehr holten Einsatzkräfte vom Sonderdienst Wasserrettung den Toten mit einem Schnellboot aus dem Wasser. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod feststellen können.

Todesursache noch unklar

Der Tote wurde bereits obduziert. Bislang konnte allerdings nicht zweifelsfrei geklärt werden, wodurch der junge Mann ums Leben kam.

Sendung: hr-iNFO, 17.07.2018, 20 Uhr