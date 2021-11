Nach dem Brand in einer Einzimmerwohnung haben Einsatzkräfte die Bewohnerin bewusstlos auf dem Boden ihrer Wohnung entdeckt.

Die 62-Jährige sei per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei nach dem Einsatz vom Sonntagmorgen mit. Nähere Angaben über ihren Zustand wurden nicht gemacht. An dem siebenschössigen Gebäude sei kein eklatanter Sachschaden entstanden, hieß es.