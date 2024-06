Messerangriff in Frankfurt

Messer-Attacke am Mainufer: 19-Jähriger nach versuchtem Mord in U-Haft

Frau in Frankfurt schwer verletzt

Im Frankfurter Osthafenpark hat ein Mann eine Frau mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt. Nach einer Fahndung mit Polizeihubschrauber wurde ein 19-Jähriger festgenommen. Der Verdächtige sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Ein 19-jähriger Afghane soll in Frankfurt eine Frau mit einem Cuttermesser attackiert und verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mitteilten , wurde Haftbefehl gegen den Mann beantragt.

Die 41 Jahre alte Frau, die aus der Ukraine stammt, hatte am Montagnachmittag auf einer Parkbank am Mainufer gesessen, als sie von hinten attackiert wurde. Das berichtet die Polizei. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich demnach nicht.

Auf Kopf und Hals eingestochen

Mehrfach soll der Angreifer nach Polizeiangaben auf Kopf und Hals seines Opfers eingestochen haben. Zunächst konnte die Frau sich noch aus dem Griff des Mannes befreien und flüchten. Allerdings stolperte sie dabei und stürzte. Daraufhin holte der mutmaßliche Täter sie ein und stach noch einmal mehrfach auf die am Boden liegende Frau ein.

Laut Polizei bekamen Zeugen dies mit, weil die Frau laut geschrien hatte. Als sie zum Tatort eilten, sei der junge Mann geflüchtet. Die Zeugen riefen Rettungskräfte und die Polizei. Die verletzte 41-Jährige wurde mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Mit einem Hubschrauber fahndeten die Beamten nach dem Verdächtigen. In einem Gebüsch nahe der Weseler Werft griffen sie ihn schließlich auf und nahmen ihn fest.

Was wir über den Angreifer wissen - und was nicht

Viel können Polizei und Staatsanwaltschaft kurz nach der Tat noch nicht über den mutmaßlichen Messer-Angreifer sagen. Lediglich, dass er 19 Jahre alt ist, aus Afghanistan stammt und in Baden-Württemberg lebt. Der Grund, warum er auf die Frau losging, ist unklar.

Ob es sich um eine religiös begründete, eine politische Tat handelt oder ob andere Gründe hinter dem Gewalt-Verbrechen stecken, ist daher offen. Vor dem Angriff am Mainufer war der Mann laut Staatsanwaltschaft nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Staatsanwaltschaft lobt Zeugen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt beantragte am Dienstag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschafts-Sprecher Dominik Mies lobte im Gespräch mit dem hr die eingreifenden Zeugen für ihre Zivilcourage. Ebenso habe die Polizei hervorragend reagiert und mit der schnellen Festnahme möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Grünen-Vorsitzender Nouripour: Abscheuliche Tat

Der aus Frankfurt stammende Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, nannte die Tat in einer Reaktion auf X abscheulich. "Der Täter muss zur Verantwortung gezogen, die Hintergründe zügig geklärt werden."

