Ob und zu welchem Zeitpunkt wir die Nationalität eines Tatverdächtigen nennen, ist allgemein wie im einzelnen Fall eine Abwägungsentscheidung, die auch in unserer medienübergreifenden Redaktion regelmäßig diskutiert wird. Wir folgen dabei der Grundregel: "Wir nennen die Nationalität eines/einer Tatverdächtigen, wenn es einen erklärenden Bezug zum Tatvorwurf gibt oder wenn die Person und die Lebensumstände des/der Verdächtigen insgesamt zum Gegenstand der Berichterstattung werden."

Letzteres ist meist der Fall, wenn die Umstände der Tat oder mögliche Konsequenzen und Debatten aus ihr außergewöhnlich sind. Der Pressekodex , der formal für Zeitungen und Zeitschriften, nicht aber für den Rundfunk gilt, an dem sich aber der deutsche Journalismus weitgehend orientiert, nennt hier unter anderem: "Gründe für die Nennung: Es liegt eine besonders schwere oder in ihrer Art oder Dimension außergewöhnliche Straftat vor."

Bei der Frankfurter Messer-Attacke handelt sich um einen brutalen Mordversuch unter dramatischen Umständen an einem öffentlichen Platz. Einen Fall, bei dem ein erklärender Bezug zur Tat eine Rolle spielte, ereignete sich 2019. Damals stieß ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof ein Kind vor einen Zug, das Kind starb. Hier nannten wir die Nationalität des Tatverdächtigen, weil die nach und nach ermittelte Vorgeschichte der Tat anders nicht zu verstehen war. Beschwerden gegen gleichlautende Berichterstattung in Zeitungen wies der Presserat damals zurück: "An der Herkunft des Gewalttäters bestand ein berechtigtes öffentliches Interesse. Die Tat von Frankfurt war ein besonders schweres und in ihrer Art und Dimension außerordentliches Verbrechen."

Ob es ähnliche Zusammenhänge auch im Frankfurter Fall gibt, ist erst Gegenstand von Recherchen und polizeilichen Ermittlungen. Deshalb konnte dies zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung der Polizei am Dienstag kein Grund sein. Zugleich ist klar, dass sich öffentliche Diskussionen und politische Maßnahmen, die sich aus einem Fall ergeben, ohne die Nennung nur schwer abbilden lassen, etwa wenn sich daraus eine Debatte über Abschiebungen ergibt.

In jedem Fall ist es unser Anspruch, dass wir auch bei Nennung deutlich machen, welche Zusammenhänge belegt sind und welche gerade nicht, was wir wissen und was nicht. Das heißt auch, dass wir die Nationalität nicht als fortlaufendes Synonym für den Tatverdächtigen verwenden, sie in der Überschrift nicht herausheben und vermeiden, individuelles Fehlverhalten auf eine Gruppe zu verallgemeinern. Aus all dem folgt, dass die Redaktion am Ende im einzelnen Fall abwägen muss.

So wie es schließlich auch der Presserat formuliert: Es gebe kein Verbot, die Zugehörigkeit zu nennen, aber die Verpflichtung, "in jedem einzelnen Fall verantwortungsbewusst zu entscheiden, ob für die Nennung einer Gruppenzugehörigkeit ein begründetes öffentliches Interesse vorliegt oder die Gefahr der diskriminierenden Verallgemeinerung überwiegt".