Deutsches Rotes Kreuz Mangel an Blutkonserven kritisch

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einem kritischen Mangel an Blutkonserven.

In Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei nur noch so wenig auf Lager, wie die Krankenhäuser binnen eines Tages verbrauchen, teilte der Blutspendedienst West am Donnerstag mit. Wegen der Krankheitswelle gebe es derzeit weniger Spender.