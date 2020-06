Mann am Bahnhof schwer verletzt

Nach Wortgefecht Mann am Bahnhof schwer verletzt

Ein 36-Jähriger ist am Bahnhof in Hofheim von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag standen beide Männer am Samstag am Gleis, als der Täter den 36-Jährigen verbal anging. Dieser entfernte sich nach einem kurzen Wortgefecht, doch der Täter folgte ihm und stieß ihm mit einen spitzen, noch unbekannten Gegenstand in den Bauch, ehe er flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.