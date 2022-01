Auf der A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Niederrad ist ein Mann am Mittwochabend von einem Auto erfasst und getötet worden.

Nach Auskunft der Polizei war der 27-Jährige mit seinem Wagen zunächst aus ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gekracht. Anschließend versuchte er, die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Dabei wurde er von einem anderen Fahrzeug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde nach stundenlanger Sperrung gegen 1 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wieder freigegeben.