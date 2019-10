Auf der Marburger Stadtkirmes hat es am Freitagabend einen größeren Polizei-Einsatz gegeben. Vorausgegangen war ein Streit zweier Menschengruppen. Ein Mann wurde schwere verletzt, aus einer Schreckschusspistole wurde gefeuert.

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen auf der Stadtkirmes in der Marburger Innenstadt ist am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Mann durch einen Stich oder Schnitt in den Hals schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Über weitere Verletzte ist nichts bekannt.

Im Zuge des Streits nahe dem Elisabeth-Blochmann-Platz sollen auch Schüsse gefallen sein. Die nach dem Geschehen entsorgte Waffe, eine Gaspistole ohne Magazin, sei aufgrund einer Zeugenaussage aus der Lahn geborgen worden.

Gaspistole in der Lahn gefunden

Zwei mutmaßlich Beteiligte und zwei Zeugen seien mit auf die Polizeiwache genommen worden. Die Polizei werde über die weiteren Ermittlungen informieren. Zuerst hatte die Oberhessische Presse über den Vorfall berichtet.

Nach Informationen der Zeitung hatte es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben, bei der der eine dem anderen mit einer Waffe in den Hals stach. Der Verletzte sei von einer Imbissmitarbeiterin bis zum Eintreffen eines Rettungswagens versorgt worden. Der Polizeisprecher konnte dies auf hr-Nachfrage nicht bestätigen.

Durcheinander auf Kirmes

Auf der gut besuchten Kirmes habe ein großes Durcheinander geherrscht, sagte ein Polizei-Sprecher dem hr. Menschen seien aufgeschreckt hin- und hergelaufen, Kinder hätten geweint. Die Situation sei unübersichtlich gewesen, es habe aber keine Gefahr bestanden.

