Zwei 14-Jährige sind in einer Straßenbahn in Kassel mit einem betrunkenen Mann in Streit geraten.

Dabei soll der Unbekannte die Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben, teilte die Polizei am Freitag zu dem Vorfall vom Donnerstag mit. Nachdem die 14-Jährigen den Mann beruhigen konnten, stieg dieser aus, eine Fahndung blieb ergebnislos.