Mann bedroht Kinder mit Kantholz in Rüsselsheim

Ein 36 Jahre alter Mann soll am Mittwochnachmittag mehrere Kinder in Rüsselsheim belästigt und sie unter anderem mit einem Kantholz in der Hand bedroht haben.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 12:09 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Donnerstag meldete, konnte er nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.