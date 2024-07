Mann bedroht Krankenhauspersonal in Klinik

Ein 30-Jähriger hat das Personal einer Klinik in Limburg bedroht. Die alarmiere Polizei belegte ihn mit einem Platzverweis.

Der Mann war am Mittwoch mit seiner schwangeren Frau zur Entbindung in das Krankenhaus gekommen. Auf der Station kam es zu Problemen mit dem Mann, die zunächst verbal beigelegt werden konnten, Als das Personal dann aber konkret von dem Mann bedroht wurde, alarmierte es die Polizei, berichteten die Beamten am Donnerstag. Die Polizisten erteilten dem Randalierer einen Platzverweis.