Ein 52-Jähriger hat am Donnerstag in einem Imbiss in Viernheim (Bergstraße) die Anwesenden mit einem Teppichmesser bedroht.

Der laut Polizei alkoholisierte und offenbar psychisch verwirrte Mann ließ sich von den alarmierten Beamten ohne Widerstand festnehmen. Zuvor soll er bereits am Bahnhof einen Taxifahrer und eine Personengruppe mit dem Messer bedroht haben.